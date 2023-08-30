Бледная и исхудавшая Высоцкая сообщила о проблемах со здоровьем

Артистка заставила поклонников переживать не на шутку

Юлия Высоцкая, недавно отметившая 50-летие, не выглядит на свой возраст, потому что актриса следит за своим питанием и занимается спортом. Но скептически настроенные поклонники призывают артистку раскрыть секрет ее молодости.

Но даже у таких людей, как Высоцкая, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Недавно актриса пожаловалась на бессонницу. В запрещенной социальной сети Юлия рассказала, что даже спустя три часа после полуночи ее не клонит в сон. Утром артистке приходится пить кофе, чтобы хоть немного прийти в себя.

Также Высоцкая опубликовала снимок, на котором она кажется бледной и исхудавшей. И если цвет лица искажает черно-белый фильтр и освещение, то фигура остается натуральной. Поклонники призвали артистку отказаться от кофе и обратиться к специалистам.

"Знакомая до боли ситуация", "Это что-то с психикой. Уметь расслабляться тоже надо уметь", "Да, очевидно, у вас серьезные проблемы", – прокомментировали фанаты жалобы Юлии.

Ранее интернет-пользователи обратили внимание на сходство Юлии Высоцкой с 86-летним мужем Андреем Кончаловским. Публика обсудило свежий совместный снимок супругов, сделанный в Тоскане. Подробнее об этом писало "Утро.ру".