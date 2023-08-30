"Мне плохо одной": звезда "Ворониных" призналась в одиночестве после смерти двух мужей

"Мне плохо одной": звезда "Ворониных" призналась в одиночестве после смерти двух мужей
"Воронины". Фото: скриншот из сериала "Воронины"
Актриса осталась одна

Российская актриса театра и кино Анна Фроловцева 30 августа отмечает юбилей 75 лет. В честь такой даты СМИ вспоминают ее интервью, в которых рассказала о пути в кинематографе и личной жизни.

Российская актриса Анна Фроловцева стала популярной после съемок в сериале "Воронины", где сыграла слегка вредную свекровь. Роль Галины Ивановны сделала ее карьеру, хотя раньше она снималась с Людмилой Гурченко в "Вокзале для двоих", "Экипаже", "Гараже", "Карнавале", но эти киноленты прошли как-то мимо и не принесли ей славы. 

Фроловцева с детства мечтала стать актрисой, и после школы сразу прошла вступительные испытания в Щукинское училище. Через год поступила в "Щепку".

Первая серьезная любовь случилась у актрисы в 1972-м, когда в больнице она встретила практиканта санитара Юрия Кузьменко. Пара поженилась через полгода отношений и перебралась в Челябинск. Спустя три года Фроловцева забеременела и родила сына Дениса. Семья вновь перебралась в Москву. Когда малышу было всего три месяца, актриса уже вышла на работу и стала играть в театре, брала ребенка с собой. 

В 2008-м, именно во время начала съемок в "Ворониных" у Фроловцевой умер муж. Работа и коллеги вытаскивали актрису из депрессии и всячески помогали. 

"Да, мне плохо одной, без Юры. Но ничего ведь не изменишь, видно, так уж суждено. Жизнь продолжается, я еще здесь нужна, должна помочь вырастить внучек. Хотя, честно говоря, очень часто чувствую себя такой одинокой",  – говорила Фроловцева. 

Вскоре умер и ее экранный муж, коллега по сериалу "Воронины" Борис Клюев. Тогда актриса не смогла попасть на его похороны, так как у нее подозревали ковид. Новость действительно сильно ударила по звезде, ведь с коллегами по сериалу за годы она стала настоящей семьей. Сейчас Фроловцева продолжает жить своими внуками, родными. Она не раз шутила, что в жизни очень похода на свою героиню из "Ворониных" – так же надоедливо любит родных. 

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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