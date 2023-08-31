Лещенко шокировал размером мизерной пенсии: не типичная для звезды

Народный артист РСФСР рассказал о надбавках за звания

Не так давно журналисты "Комсомольской правды" посчитали размер пенсии, которую получают некоторые российские артисты, имеющие различные звания. Так, 81-летний Лев Лещенко, как пишет издание, получает порядка 70 тысяч рублей, поскольку является не только народным артистом РСФСР, но и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Однако эти данные, судя по словам самого Льва Валерьяновича, неверные. Лещенко шокировал публику размером своей пенсии. Оказывается, он получает лишь 30 тысяч рублей. "Она (пенсия – Прим. ред.) не типичная для нашего жителя", – отметил певец в недавней беседе с "Московским комсомольцем". Артист понимает, что его пенсия для простого россиянина является внушительной, но для тех, кто имеет различные заслуги, эти деньги небольшие.

В 30 тысяч, которые получает Лев Валерьянович, уже входят надбавки за звания. Так что певец не смог бы прожить лишь на одну пенсию. Супруга Лещенко, по его словам, получает всего 12 тысяч (или даже восемь, артист не помнит точную сумму).

Ранее Лев Лещенко заявил о созревшей на российской эстраде замене Алле Пугачевой. Слова народного артиста РСФСР приводило "Утро.ру".