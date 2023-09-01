Самойлова явилась с детьми на линейку с торчащими трусами

Мать четверых наследников устроила на месте фотосессию

Супруга Джигана решила объявить бойкот заурядности и превзошла себя в эпатаже, заявившись на школьную линейку с детьми в образе "привлекательной мамочки". Блогерша остановила свой выбор на брючном костюме с топом, выставив напоказ нижнее белье.

1 сентября Самойлова отвела с супругом детей в школу. В присутствии троих дочек, супруга и кучи первоклашек Оксана позировала перед камерами. Фотографии с моделью тут же разлетелись по социальным сетям.

Героиня выразила свое мнение по этому поводу, заявив, что не питает особой любви к стилю "женщина, не подскажете, как пройти". Хотя пожелала всем не следовать ее образу – и похвалила всех, кто не позволяет себе таких же кричащих нарядов на официальные мероприятия.

В телеграм-каналах уже успели дать разные описания луку Оксаны – "мужские трусы, натянутые чуть ли не до шеи, и брюки с надписью".