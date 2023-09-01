Без слез не взглянешь: изменившаяся Гурцкая впервые вышла в свет после трагедии

Без слез не взглянешь: изменившаяся Гурцкая впервые вышла в свет после трагедии
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смерть мужа сильно сказалась на некогда приветливой и общительной артистке

В мае 2023 года в семье Дианы Гурцкая произошла трагедия. Скончался муж артистки, сотрудник Минобрнауки Петр Кучеренко. Смерть любимого стала ударом для певицы, ведь он был ее опорой. Несколько месяцев знаменитая вокалистка не появлялась на публике.

Накануне 45-летняя Гурцкая все-таки вышла в свет. Диана приняла участие в концерте, посвященному Дню знаний. Выйдя на сцену, певица исполнила песню "Ты знаешь, мама...". На выступление артистки без слез не взглянешь, ведь строчки из этой композиции теперь звучат по-особенному. 

"Ты знаешь, мама, он какой, он не такой как все, он не такой, другой <...> А я до слез наговорилась с тишиной, ты хоть во сне побудь еще со мной", – спела Диана.

Гурцкая после смерти мужа изменилась, отмечают многие. Раньше певица была общительная и разговорчивая, но теперь она не хочет ни с кем общаться. В ее окружении лишь охрана и брат. Перед выходом на сцену артистка заперлась в гримерке, пишут СМИ. 

Ранее нумеролог Ирина Лидерман рассказала, что ждет Диану Гурцкая в ближайшем будущем. Через два года в жизни певицы начнется новый этап. Слова эксперта приводило "Утро.ру". 

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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