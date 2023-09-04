"Выглядит как бомж"": в Сети разгорелся скандал из-за рваных штанов Крида в "Голосе"

"Выглядит как бомж"": в Сети разгорелся скандал из-за рваных штанов Крида в "Голосе"
Егор Крид. Фото: соцсети
Зрители требуют прогнать самого молодого наставника из программы

Премьера детского "Голоса" на Первом канале успела набрать сотни и тысячи самых разных комментариев. Немалый интерес у скучавших зрителей вызвал образ жюри, которые на этот раз, считают многие, сплоховали с точки зрения внешнего вида. 

Егор Крид оказался наиболее спокойным и самым молчаливым наставником – однако именно ему предназначалась большая часть негативных комментариев в социальных сетях. Многие решили высказать свои "фи" по поводу огромных штанов артиста – где заприметили и дырки, и волосатые колени.

И, конечно, не обошли вниманием зрители и позы, которые Крид менял на протяжении всего выпуска. В один момент Егор позволил себе развалиться в кресле, за что напоролся на критику от публики.

Одна из женщин даже призвала "убрать Крида и его штаны. Другой заявил, что певец "выглядит как бомж".

"Гагарина его затыкает, а он, как воспитанный человек, не может послать ее лесом! Когда она уже научится нормально вести!" – негодует другая женщина, которой Егор, кажется, скорее приглянулся.

А ранее "Утро" рассказывало о конфузе, который произошел с Димой Биланом на премьере того самого выпуска детского "Голоса". Тот, развернувшись в кресле, попросту не смог узнать бывшую подопечную, которая участвовала в проекте несколько лет назад.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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