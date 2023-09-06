Молчала шесть лет: Рудковская выдала правду о своем сыне

Продюсер не смогла молчать об особенном наследнике

Недавно интернет-пользователям попался на глаза видеоклип, снятый 21-летним сыном Яны Рудковской Николаем Батуриным. Так многие узнали, что наследник знаменитого продюсера решил стать рэп-исполнителем. Народ сделал вывод: влиятельная мать помогла молодому человеку попасть в шоу-бизнес.

Рудковская отреагировала на обсуждения. Она поспешила пояснить, что пишет музыку уже шесть лет. Правда, все это время Яна молчала об успехах сына. По словам супруги Евгения Плющенко, Николай уже побывал в музыкальных чартах, а значит, нельзя сказать, что он только начинает свой путь в этой карьере.

Вместе с тем Рудковская заявила: музыка – лишь хобби ее сына. Мол, приложение к красному диплому, который он получил, окончив институт международных отношений. В первую очередь Николай является профессиональным футболистом, отметила продюсер. Так Яна выдала правду о своем старшем наследнике.

Напомним, Рудковская воспитывает двоих детей от Плющенко – десятилетнего Александра и двухлетнего Арсения (мальчику исполнится три года через несколько недель).

Ранее Яна Рудковская ответила телеведущей и журналистке Ксении Собчак за колкости над сыном Александром. Слова продюсера приводило "Утро.ру".