Молчала шесть лет: Рудковская выдала правду о своем сыне

Молчала шесть лет: Рудковская выдала правду о своем сыне
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер не смогла молчать об особенном наследнике

Недавно интернет-пользователям попался на глаза видеоклип, снятый 21-летним сыном Яны Рудковской Николаем Батуриным. Так многие узнали, что наследник знаменитого продюсера решил стать рэп-исполнителем. Народ сделал вывод: влиятельная мать помогла молодому человеку попасть в шоу-бизнес.

Рудковская отреагировала на обсуждения. Она поспешила пояснить, что пишет музыку уже шесть лет. Правда, все это время Яна молчала об успехах сына. По словам супруги Евгения Плющенко, Николай уже побывал в музыкальных чартах, а значит, нельзя сказать, что он только начинает свой путь в этой карьере.

Вместе с тем Рудковская заявила: музыка – лишь хобби ее сына. Мол, приложение к красному диплому, который он получил, окончив институт международных отношений. В первую очередь Николай является профессиональным футболистом, отметила продюсер. Так Яна выдала правду о своем старшем наследнике.

Напомним, Рудковская воспитывает двоих детей от Плющенко – десятилетнего Александра и двухлетнего Арсения (мальчику исполнится три года через несколько недель). 

Ранее Яна Рудковская ответила телеведущей и журналистке Ксении Собчак за колкости над сыном Александром. Слова продюсера приводило "Утро.ру". 

Источник: Telegram / @doveoftheworld/2250 ✓ Надежный источник
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