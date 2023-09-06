Давит на патриотизм: Плющенко попросил у государства 55 миллионов рублей

Речь идет о крупном гранте

Российский фигурист Евгений Плющенко стал не только успешным спортсменом, но и сумел выстроить собственный бизнес совместно с женой, продюсером Яной Рудковской. У семьи собственная академия фигурного катания и множество проектов, которые финансируются из разных источников.



Недавно появилась информация о том, что Плющенко претендовал на 25 миллионов рублей из Президентского фонда культурных инициатив на проведение шоу. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию обосновал нужду в получении гранта идеей популяризации и продвижения в молодежные массы культуры и спорта, а также пропаганду традиционных семейных ценностей, что сейчас очень актуально в России.

В целом Плющенко давил на патриотизм и воспитание подрастающего поколения, что, в общем-то, неплохо. На сайте Фонда сообщается, что в случае одобрения гранта Евгений Плющенко получит свыше 55 миллионов рублей на реализацию своих креативных идей.

Ранее жена Евгения Плющенко Яна Рудковская сообщила о серьезной болезни у супруга. По ее словам, он настолько сильно расхворался, что даже не смог встать с постели и пропустил выступление. Вместо олимпийского чемпиона на лед пришлось выходить его сыну Александру, который откатал всю программу за отца.