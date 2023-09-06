Давит на патриотизм: Плющенко попросил у государства 55 миллионов рублей

Давит на патриотизм: Плющенко попросил у государства 55 миллионов рублей
Евгений Плющенко. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Речь идет о крупном гранте

Российский фигурист Евгений Плющенко стал не только успешным спортсменом, но и сумел выстроить собственный бизнес совместно с женой, продюсером Яной Рудковской. У семьи собственная академия фигурного катания и множество проектов, которые финансируются из разных источников. 

Недавно появилась информация о том, что Плющенко претендовал на 25 миллионов рублей из Президентского фонда культурных инициатив на проведение шоу. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию обосновал нужду в получении гранта идеей популяризации и продвижения в молодежные массы культуры и спорта, а также пропаганду традиционных семейных ценностей, что сейчас очень актуально в России.

В целом Плющенко давил на патриотизм и воспитание подрастающего поколения, что, в общем-то, неплохо. На сайте Фонда сообщается, что в случае одобрения гранта Евгений Плющенко получит свыше 55 миллионов рублей на реализацию своих креативных идей. 

Ранее жена Евгения Плющенко Яна Рудковская сообщила о серьезной болезни у супруга. По ее словам, он настолько сильно расхворался, что даже не смог встать с постели и пропустил выступление. Вместо олимпийского чемпиона на лед пришлось выходить его сыну Александру, который откатал всю программу за отца. 

Источник: Фонд культурных инициатив ✓ Надежный источник
По теме

Массовое увольнение учителей в Санкт-Петербурге: что известно

Начало учебного года обернулось скандалом

Россия ударит по НАТО из-за истребителей F-16

Такого мнения придерживается военный аналитик

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей