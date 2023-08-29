У Плющенко обнаружили тяжелую болезнь

У Плющенко обнаружили тяжелую болезнь
Евгений Плющенко. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фигурист не может встать на ноги

Российский фигурист Евгений Плющенко серьезно заболел. Его супруга, продюсер Яна Рудковская призналась в этом после того, как спортсмен пропустил шоу "Русские сезоны" в Нижнем Новгороде. 

Как выяснилось, Плющенко болеет уже пять дней, все это время Рудковская всеми силами пыталась его реабилитировать. Но в итоге стало очевидно, что муж нетрудоспособен. Несмотря на усилия врачей, состояние фигуриста было настолько плохим, что он не мог встать на ноги и пролежал в постели.

"Вчера был очень сложный день для нашей семьи. Женя сильно заболел и мы за пять дней не смогли его поднять", – рассказала жена Плющенко.

Вместо олимпийского чемпиона в шоу "Русские сезоны" на лед вышел его десятилетний сын Александр Плющенко. Юный спортсмен должен был выступать в номере вместе с отцом. 

Яна Рудковская призналась, что глядя на все это, не смогла сдержать слез и расплакалась прямо во время шоу. Она в очередной раз осознала, насколько ценно здоровье родных и близких. Также она отметила, что очень оценила поддержку своего маленького сына.

Что именно случилось с Евгением Плющенко, пока не известно. Недавно он вернулся из Китая, где был по работе. 

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Евгению Плющенко припомнили давний скандал в спортивной карьере. 

Фоторепортаж
Плющенко и Рудковская оденут Россию
+
Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Стал инвалидом: российский режиссер в результате боевых действий потерял ногу

Спасением стала только новокаиновая блокада

"Будто облевали с ног до головы": эксперименты Богомолова довели до тошноты Борзову

Форменное безобразие на сцене

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей