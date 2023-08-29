У Плющенко обнаружили тяжелую болезнь

Фигурист не может встать на ноги

Российский фигурист Евгений Плющенко серьезно заболел. Его супруга, продюсер Яна Рудковская призналась в этом после того, как спортсмен пропустил шоу "Русские сезоны" в Нижнем Новгороде.

Как выяснилось, Плющенко болеет уже пять дней, все это время Рудковская всеми силами пыталась его реабилитировать. Но в итоге стало очевидно, что муж нетрудоспособен. Несмотря на усилия врачей, состояние фигуриста было настолько плохим, что он не мог встать на ноги и пролежал в постели.

"Вчера был очень сложный день для нашей семьи. Женя сильно заболел и мы за пять дней не смогли его поднять", – рассказала жена Плющенко.

Вместо олимпийского чемпиона в шоу "Русские сезоны" на лед вышел его десятилетний сын Александр Плющенко. Юный спортсмен должен был выступать в номере вместе с отцом.

Яна Рудковская призналась, что глядя на все это, не смогла сдержать слез и расплакалась прямо во время шоу. Она в очередной раз осознала, насколько ценно здоровье родных и близких. Также она отметила, что очень оценила поддержку своего маленького сына.

Что именно случилось с Евгением Плющенко, пока не известно. Недавно он вернулся из Китая, где был по работе.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Евгению Плющенко припомнили давний скандал в спортивной карьере.