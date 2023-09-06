Стало известно о трагедии в семье звезды сериала "Клон": актриса молит о помощи

Самира из "Клона" едва сдерживает слезы из-за горя

Знаменитая бразильская актриса и телеведущая Стефани Бриту, которая запомнилась зрителям ролью Самиры Рашид в сериале "Клон", опубликовала в популярной социальной сети видеозапись, в которой рассказала о случившейся в ее семье трагедии. По словам 36-летней звезды экрана, ее брат находится в центре интенсивной терапии из-за многочисленных травм, которые он получил после того, как попытался пересечь автомобильную дорогу в неположенном месте. Мужчину сбило такси.

Брат Стефани успешно перенес операции на костях таза и правой руки. И пока мужчина находится в тяжелом состоянии, его сестра молит Бога о помощи, едва сдерживая слезы. Судя по кадрам в Сети, звезда "Клона" сильно привязана к своем родственнику. Бриту дала понять поклонникам, что жизнь без брата будет ей не мила. "Во всех остальных жизнях мы точно всегда были вместе!", – сказала Стефани в недавней видеозаписи, обращаясь к пострадавшему родственнику.

Ранее поступила информация о госпитализации 91-летнего актера Стенио Гарсия, который сыграл в "Клоне" дядю Али. Врачи поставили ему страшный диагноз. Подробнее об этом писало "Утро.ру".