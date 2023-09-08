"Какой-то *** увидел меня": Стоянов выбранил сообщившего о его госпитализации человека

Артист эмоционально отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о его нахождении в больнице

На днях популярные новостные телеграм-каналы сообщили о госпитализации 66-летнего народного артиста Юрия Стоянова. Якобы актер, жалующийся на головные боли, находится в палате отделения терапии. Кроме того, был озвучен диагноз:гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений.

Позже журналистам удалось связаться со Стояновым и уточнить у него появившуюся в Сети информацию. Тот поспешил опровергнуть сообщения о его госпитализации. Он рассказал, что приехал в больницу, чтобы сдать анализы. Артист не забыл выбранить того, кто распространил ложные данные.

"Просто какой-то *** увидел меня на сдаче анализов и решил хайпануть", – цитирует Юрия Николаевича PROZVEZD.

Артист заверил, что чувствует себя хорошо.

Юрий Стоянов – популярный российский актер театра и кино, получивший широкую известно благодаря юмористической передачи "Городок". На протяжении 20 лет артист вместе со своим коллегой и другом Ильей Олейниковым смешил телезрителей скетчами.

Ранее Юрий Стоянов удивил россиян своим образом. Артист напомнил многим голливудского актера Аль Пачино. Подробнее об этом писало "Утро.ру".