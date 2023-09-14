Жаловался на боль: Андрею Бебуришвили срочно потребовалась помощь врачей

Популярному комику стало плохо

Андрей Бебуришвили – резидент популярного шоу "Comedy Club", комик и телеведущий. Любовь зрителя он добился благодаря своему своеобразному, но в то же время лаконичному чувству юмора. Его концерты набирают тысячи поклонников, а шоу с его участием пересматривают по несколько раз.

Сегодня стало известно, что Андрею Бебуришвили срочно потребовалась помощь врачей. Как сообщает источник, он жаловался на боль в животе. По всей видимости, воспаление в животе привело к повышению температуры. Врачи, приехавшие на вызов, осмотрели популярного комика. Они постарались сбавить симптомы, и порекомендовали молодому человеку поехать в больницу. Но тот отказался.

К слову, еще недавно все обсуждали свадьбу комика. Его супругой стала основательница книжного клуба в Санкт-Петербурге. На торжественном событие присутствовали только близкие друзья и родные влюбленных. Более того, супруга Андрей Бебуришвили находится в положение. На фотографиях с мероприятия журналисты и поклонники заметили животик у избранницы звезды.

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