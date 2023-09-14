Сексуальные домогательства: российская ведущая столкнулась с ужасом за границей

Звезда рассказала о неприятной ситуации, в которую попала во время отдыха в Швейцарии

Лена Ленина – известная российская писательница, телеведущая и бизнесвумен. Предпринимательница построила успешную карьеру и теперь может позволить себе много путешествовать и отдыхать на лучших курортах за границей. Однако на своем горьком опыте звезда убедилась, что даже роскошные отели не могут гарантировать абсолютный комфорт и безопасность.

Ведущая рассказала об ужасе, с которым ей пришлось столкнуться в одной из пятизвездочных гостиниц Швейцарии. По словам Лениной, во время сеанса массажа она подвергалась сексуальным домогательствам со стороны служащего отеля.

Как поделилась писательница, массажист, который проводил ей процедуру, вел себя неприлично и распускал руки. Бизнесвумен пожаловалась, что мужчина как бы невзначай задевал ее внизу живота. Но если в первый раз знаменитость могла списать действия сотрудника отеля на неосторожность, то позже стало понятно, что он делает это специально.

"Я подумала, что мне мерещится. Затем это повторилось. Но мне не верилось, что это возможно в столь приличном месте", – рассказала Лена Ленина.

По словам телеведущей, она впервые столкнулась с подобным поведением, хотя часто делает массажи в СПА дорогих отелей. К счастью, в тот единственный раз все закончилось благополучно. Когда массажист начал вести себя непристойно, Ленина покинула кабинет, сославшись на головную боль. Однако оставлять его развратные действия безнаказанными писательница не хочет. Теперь она собирается подать на сотрудника отеля в суд.