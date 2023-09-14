Фото подтянутой Шпицы в купальнике выложили в Сеть

Актриса вызвала восхищенные возгласы

Российская актриса Екатерина Шпица выложила в социальные сети горячее фото в купальнике – 37-летняя красотка позволила публике полюбоваться своей подтянутой фигурой с прессом.

Катерина на снимке позирует на морском берегу – как пишут медиа, на нем звезда хвастается своим дивным телом в голубом купальнике с разрезами.

Сделал пикантные кадры супруг красотки Руслан Панов, который воочию увидел всю красоту Катерины, отказавшейся от укладки с макияжем. Вот уже пару дней звездная пара наслаждается солнечной погодой в Сочи. Публика оценила фигуру Шпицы, завалив актрису восторженными комментариями.

"Очень сексуально", "Вам невероятно идет такой купальник", "Самая красивая во всем мире актриса", – пишут восторженные подписчики.

Напомним, Шпица во второй раз вышла замуж пару лет назад. Ее избранник Руслан Панов – фитнес-тренер. Свадьбе предшествовали три года отношений. В социальных сетях Шпица признавалась, что переживала за сына – не знала, найдет ли будущий супруг с ним контакт. К счастью, все прекрасно друг с другом ладят.

А ранее мы писали, как Катерину доводили замечаниями о фигуре случайные прохожие (главным образом, мужчины) – таксисты и проходящие мимо узнавали актрису и считали своим долгом высказать свое мнение о фигуре звезды.