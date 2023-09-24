Как вести себя с токсичными людьми: совет от Раневской

Не стоит держать их рядом с собой

Советскую актрису театра и кино Фаину Раневскую все знают и любят не только за ее актерский талант, но и за остроумие и ставшие крылатыми фразы. Ее прямолинейность и язвительность не давала коллегам покоя, а все пороки человека она без труда сразу обличала.



В частности Раневская много говорила о токсичных людях и о том, как не стать их жертвами. Актриса имела в виду эгоистичных людей, которые лицемерят, но на самом деле не приносят никакой пользы, а по сути только вредят. Таких людей она презирала, и не стеснялась этого. Звезда была уверена, что церемониться с такими людьми не стоит.

"Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать", – говорила Раневская.

По мнению актрисы, изменить таких людей невозможно, поэтому не стоит пытаться. Следует дать им возможность уйти из вашей жизни и прекратить вас изматывать.

Напомним, Фаина Раневская родилась в Таганроге в 1896 году. В театральной студии она начала работать с 14 лет. В 1915 году переехала в Москву и познакомилась с Цветаевой, Маяковским, Мандельштамом и многими другими известными людьми. Умерла актриса в 1984 году.