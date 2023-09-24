Как вести себя с токсичными людьми: совет от Раневской

Как вести себя с токсичными людьми: совет от Раневской
Фаина Раневская. Фото: Russian Look/ Globallookpress.com
Не стоит держать их рядом с собой

Советскую актрису театра и кино Фаину Раневскую все знают и любят не только за ее актерский талант, но и за остроумие и ставшие крылатыми фразы. Ее прямолинейность и язвительность не давала коллегам покоя, а все пороки человека она без труда сразу обличала. 

В частности Раневская много говорила о токсичных людях и о том, как не стать их жертвами. Актриса имела в виду эгоистичных людей, которые лицемерят, но на самом деле не приносят никакой пользы, а по сути только вредят. Таких людей она презирала, и не стеснялась этого. Звезда была уверена, что церемониться с такими людьми не стоит.

"Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать", – говорила Раневская. 

По мнению актрисы, изменить таких людей невозможно, поэтому не стоит пытаться. Следует дать им возможность уйти из вашей жизни и прекратить вас изматывать. 

Напомним, Фаина Раневская родилась в Таганроге в 1896 году. В театральной студии она начала работать с 14 лет. В 1915 году переехала в Москву и познакомилась с Цветаевой, Маяковским, Мандельштамом и многими другими известными людьми. Умерла актриса в 1984 году. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Путин собрал Совбез после протестов в Армении

Глава государства предложил коллегам обсудить отношения Москвы с соседями

Сбежавший из России комик женился на сетевой путане

Артист сделал странный выбор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей