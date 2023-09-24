Чернел язык, глаза вываливались наружу: Домнина — о начале сепсиса у Костомарова

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Несколько месяцев Роман Костомаров вел борьбу за жизнь. Ныне чемпион проходит реабилитацию не без помощи со стороны близких. Оксана Домнина признается, что длительное время молчала и не говорила детям, как мучался отец.
Домнина поведала детям, что у папы перестали работать руки и ноги. Врачи сделали операцию и заменили части тела на другие – чтобы превратить папу в терминатора.
До сих пор медики пытаются сохранить Роману левую руку, на которой еще сохраняется некроз с гематомой. По счастью, врачи фиксируют положительную динамику.
Зрелище до всех этих событий было страшным: у фигуриста, по словам Оксаны, чернела стопа во время сепсиса. Та же картина – с ушами и носом. У Романа темнел даже язык.
А перед страшными событиями Костомаров пытаться привести себя в порядок за счет самолечения – пил чай, разбавленный медом, ходил в баню и купался в ледяной воде. Однако не помогло – к кашлю добавились боли в левом боку. Тогда же было принято решение вызвать скорую. День ото дня фигуристу становилось хуже с 90-процентным поражением легких. После этого и начался некроз с гнойным стрептококком, разрушающим организм.
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