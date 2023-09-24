Чернел язык, глаза вываливались наружу: Домнина — о начале сепсиса у Костомарова

Чернел язык, глаза вываливались наружу: Домнина — о начале сепсиса у Костомарова
Главная картинка (Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com)
Женщина не может забыть тот ад

Несколько месяцев Роман Костомаров вел борьбу за жизнь. Ныне чемпион проходит реабилитацию не без помощи со стороны близких. Оксана Домнина признается, что длительное время молчала и не говорила детям, как мучался отец.

Домнина поведала детям, что у папы перестали работать руки и ноги. Врачи сделали операцию и заменили части тела на другие – чтобы превратить папу в терминатора.

До сих пор медики пытаются сохранить Роману левую руку, на которой еще сохраняется некроз с гематомой. По счастью, врачи фиксируют положительную динамику. 

Зрелище до всех этих событий было страшным: у фигуриста, по словам Оксаны, чернела стопа во время сепсиса. Та же картина – с ушами и носом. У Романа темнел даже язык.

А перед страшными событиями Костомаров пытаться привести себя в порядок за счет самолечения – пил чай, разбавленный медом, ходил в баню и купался в ледяной воде. Однако не помогло – к кашлю добавились боли в левом боку. Тогда же было принято решение вызвать скорую. День ото дня фигуристу становилось хуже с 90-процентным поражением легких. После этого и начался некроз с гнойным стрептококком, разрушающим организм.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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