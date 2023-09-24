Лещенко раскрыл правду о состоянии Пахмутовой после смерти мужа

Вдова осталась не без поддержки

Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября. Спустя четыре дня провели прощание с поэтом – а затем состоялись похороны на Новодевичьем кладбище. Александра Пахмутова, которая скоро отметит свои 94 года, пережила страшный удар.

Народный артист Лев Лещенко рассказал, как Александра Николаевна чувствует себя после пережитого. Во время прощания он весь день находился рядом с Пахмутовой.

Пахмутова, указывает артист, держится молодцом. Все звонила и выражала благодарность за то, что находились рядом в такой сложный день. Естественно, внутри себя переживает горе – вместе с мужем они были удивительной парой.

И Дмитрий, младший брат покойного Николая Добронравова, подтверждает, что вдова не позволяет себе ничего, что вгоняло бы ее в отчаяние. Благо, помогает племянник и помощница по дому, которая сидела с Николаем в момент его болезни. Сейчас она оказывает поддержку вдове.