Тайную дачу Гурченко выставят на продажу за огромную сумму

Внучка актрисы не собирается отдыхать в лесополосе

Людмила Гурченко не распространялась о своей даче в Московской области – свою отдушину, находившуюся вдали от столицы в Глаголево, она уберегала от чужих глаз и сильно любила, не скрывая этот райский уголок даже от семьи. Внучка актрисы отказалась создавать на месте музей покойной Людмилы Марковны и решила просто продать участок с домом.

К слову, о даче родственники узнали только после смерти звезды. Как утверждает Прохор Шаляпин, родным все сообщили только при вступлении в наследство. Дача по завещанию досталась дочке Марии, а после ее смерти – внучке Елене Королевой. Однако внучка судилась за дачу с отцом девушки, которому не давала покоя мысль о даче. С отцом в итоге удалось договориться.

Королева хотела как-то открыть в доме музей в память о бабушке. Однако теперь желает просто продать участок. После получения всех нужных документов непременно выставит дачу на продажу.

Медиа пишут, что Королева хочет выручить за продажу десяти соток 16 миллионов рублей. Лена утверждает, что цены чуть выше рыночной. А ее давний друг Шаляпин утверждает, что подруга пытается выручить за наследство бабушки "целое состояние". Купил бы сам – но пока что стеснен в средствах.

Лена считает, что оправдываться ей не перед кем. Распродает собственное имущество на законных основаниях. Да и отпуск ей нравится проводить не в Московской области, а на зарубежных курортах.