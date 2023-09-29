Пахмутова впала в сильную депрессию после смерти мужа - СМИ

И вытащить пианистку из этого состояния непросто

Александра Пахмутова, буквально недавно ставшая вдовой, пытается не впадать в отчаяние и беречь здоровье после ухода супруга из жизни. Вместе с Николем Добронравовым они представляли единое целое – поэтому близких восхищает выдержка и воля пианистки.

В окружении Пахмутовой говорят, что спустя девять дней с момента кончины мужа та, наконец, испытает "большее облегчение". Однако артистка до сих пор чувствует себя потерянной и находится в сильной депрессии.

"Были настолько близки, что даже имели привычку друг за другом заканчивать фразы", – говорят близкие четы.



Пахмутова ныне постоянно вспоминает годы супружеской жизни с Добронравовым – как общались с Юрием Гагариным и постоянно были на "ты", исключая рабочие моменты, во время которых требовалась субординация, и как едва избежали аварии на дороге после приглашения на радио, где по секрету им сказали о запуске советского человека в космос, для чего нужно было срочно написать музыку. Дело было в том, что опьяненные и радостные от восторга супруги не заметили машину.