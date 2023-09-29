Пахмутова впала в сильную депрессию после смерти мужа - СМИ

Пахмутова впала в сильную депрессию после смерти мужа - СМИ
Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
И вытащить пианистку из этого состояния непросто

Александра Пахмутова, буквально недавно ставшая вдовой, пытается не впадать в отчаяние и беречь здоровье после ухода супруга из жизни. Вместе с Николем Добронравовым они представляли единое целое – поэтому близких восхищает выдержка и воля пианистки.

В окружении Пахмутовой говорят, что спустя девять дней с момента кончины мужа та, наконец, испытает "большее облегчение". Однако артистка до сих пор чувствует себя потерянной и находится в сильной депрессии.

"Были настолько близки, что даже имели привычку друг за другом заканчивать фразы", – говорят близкие четы.

Пахмутова ныне постоянно вспоминает годы супружеской жизни с Добронравовым – как общались с Юрием Гагариным и постоянно были на "ты", исключая рабочие моменты, во время которых требовалась субординация, и как едва избежали аварии на дороге после приглашения на радио, где по секрету им сказали о запуске советского человека в космос, для чего нужно было срочно написать музыку. Дело было в том, что опьяненные и радостные от восторга супруги не заметили машину.

Фоторепортаж
Пахмутова устроит грандиозную елку
+
Источник: SHOT ✓ Надежный источник
По теме

Заискивающий перед Западом Казахстан резко выступил против России

Риторика Астаны оставляет желать лучшего

В Германии раскрыли секрет провала ВСУ

Киевский режим рушится на глазах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей