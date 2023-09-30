Сменившая Арнтгольц Бабченко рассказала о своей главной проблеме в "Жди меня"

Сменившая Арнтгольц Бабченко рассказала о своей главной проблеме в "Жди меня"
Алена Бабенко. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Актриса не может сдерживать себя

Неожиданные кадровые перестановки на НТВ удивили всех – новыми ведущими "Жди меня" стали Александр Лазарев и Алена Бабенко.

Бабенко впервые заставила заговорить о себе после небольших эпизодических ролей – в частности, после сериала "Каменская". Затем последовали роли в "Мамуке" и "Острове любви", а после – "Серебряная свадьба". Многие помнят ее по главной роли в "Водителе для Веры".

Бабенко должна заменить Татьяну Арнтгольц, которая призналась, что за годы перестала поддерживать "огромную эмпатию", необходимую в раскрытии непростых судеб главных героев. 

По словам телекритика Александра Горбунова, Бабенко с легкостью справится с такой ролью. Ну а периодическая смена телеведущих – добрая традиция программы. За длительное время программу вели многие актера театра и кино. И, конечно Алена не хуже остальных коммуницирует со зрительской аудиторией. Неспроста она долгие годы остается ведущей актрисой "Современника".

Сама Алена призналась, что идея стать ведущей "Жди меня" ее привлекает. Однако не исключает, что ей будет непросто справиться с эмоциями при сложных рассказах героев.

"Мне сложно справиться. Невероятный момент встречи, когда ты становишься ее свидетелем", — высказалась Алена. 

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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