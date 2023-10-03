Хватает только на необходимое: как выживает на пенсию известная советская певица

Звезда не может похвастаться внушительными выплатами

Пик карьеры знаменитой советской певицы Татьяны Анциферовой пришелся на 80-е годы. В те времена артистку знали и любили многие слушатели, а от поклонников у нее буквально не было отбоя. Сейчас же от популярности и славы звезды остались лишь отголоски.

Когда-то Татьяна Анциферова выступала на церемонии закрытия Олимпиады в Москве вместе со Львом Лещенко. Казалось, что голос исполнительницы будет радовать публику всегда, но теперь ее невозможно увидеть на сцене. Певица больше не выступает и не работает из-за проблем со здоровьем. Поэтому в свои 69 лет ей приходится очень непросто.

В новом интервью знаменитость призналась, что ее финансовое положение оставляет желать лучшего. По словам звезды СССР, она выживает в столице на одну лишь пенсию. В месяц Анциферовой, по ее признанию, выплачивают 23 тысячи рублей. Звания заслуженной артистки у певицы нет, поэтому она не получает надбавку. Исполнительница рассказала, что в свое время ей поступало предложение купить звание, но она его отвергла.

"Я столько лет работала в Союзе, потом в России, и вдруг нужно за деньги покупать звание? В общем, я не сделала его, а теперь жалею", – призналась Татьяна Анциферова.



Артистка не скрывает, что скромной пенсии ей хватает только на необходимое. Звезда рассказала, что периодически слышит свои песни по радио и встречает свой голос в фильмах, но за это ей никто не платит. Тем не менее по выступлениям, по словам певицы, она не скучает.

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