Может не знать о страшной болезни: что происходит с несчастным Брюсом Уиллисом

Жена актера, Эмма Хемминг, сомневается, что ее муж в курсе о своем тяжелом положении

На одном из популярных телешоу супруга Брюса Уиллиса Эмма Хемминг рассказала, что болезнь мужа считает "благословением и проклятием". Семье Брюса очень жаль близкого человека, но, тем не менее, они рады, что понимают происходящее и знают, как могут помочь любимому отцу и супругу.



Звезда "Крепкого орешка" начал испытывать проблемы со здоровьем весной прошлого года. К тому моменту он уже реже показывался на экранах, да и то во второстепенных ролях. Позже семья Уиллиса заявила о его уходе из профессии по причине коммуникативного расстройства, при котором человек теряет способность понимать других, говорить, читать и писать. Причиной афазии (так называется болезнь) может стать травма головы, опухоль мозга, инсульт или неврологические заболевания. Жена и дети актера предполагают, что больной Брюс может даже не знать о своей страшной болезни.



В феврале 2023 года Брюсу поставили диагноз "лобно-височная деменция". Через пару месяцев дочь Уиллиса Таллула с горечью поделилась состоянием отца. Она рассказала, что деменция начиналась с проблем со слухом и рассеянности, а затем здоровье актера начало очень быстр ухудшаться.

Таллула рассказала, что нынешнее состояние отца на его активности не сказалось и он по-прежнему рад ее приходу и с удовольствием занимается привычными занятиями. Близкие надеются, что Брюс Уиллис еще много лет пробудет с ними, оставаясь при этом в адекватном состоянии, несмотря на недавние слухи о том, что он умирает и уже не узнает жену и детей.

