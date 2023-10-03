Может не знать о страшной болезни: что происходит с несчастным Брюсом Уиллисом

Может не знать о страшной болезни: что происходит с несчастным Брюсом Уиллисом
Брюс Уиллис. Gennadii Usoev/Russian Look https://globallookpress.com/
Жена актера, Эмма Хемминг, сомневается, что ее муж в курсе о своем тяжелом положении

На одном из популярных телешоу супруга Брюса Уиллиса  Эмма Хемминг рассказала, что болезнь мужа считает "благословением и проклятием". Семье Брюса очень жаль близкого человека, но, тем не менее, они рады, что понимают происходящее и знают, как могут помочь любимому отцу и супругу.

Звезда "Крепкого орешка" начал испытывать проблемы со здоровьем весной прошлого года. К тому моменту он уже реже показывался на экранах, да и то во второстепенных ролях. Позже семья Уиллиса заявила о его уходе из профессии по причине коммуникативного расстройства, при котором человек теряет способность понимать других, говорить, читать и писать. Причиной афазии (так называется болезнь) может стать травма головы, опухоль мозга, инсульт или неврологические заболевания. Жена и дети актера предполагают, что больной Брюс может даже не знать о своей страшной болезни.

В феврале 2023 года Брюсу поставили диагноз "лобно-височная деменция". Через пару месяцев дочь Уиллиса Таллула с горечью поделилась состоянием отца. Она рассказала, что деменция начиналась с проблем со слухом и рассеянности, а затем здоровье актера начало очень быстр ухудшаться.

Таллула рассказала, что нынешнее состояние отца на его активности не сказалось и он по-прежнему рад ее приходу и с удовольствием занимается привычными занятиями. Близкие надеются, что Брюс Уиллис еще много лет пробудет с ними, оставаясь при этом в адекватном состоянии, несмотря на недавние слухи о том, что он умирает и уже не узнает жену и детей.

Источник: Онлайн-журнал "Psychologies" ✓ Надежный источник
По теме

На кухонном столе среди еды: появились кадры лишения Бузовой девственности

Страсть, похоть и желание!

Два любимых продукта россиян взлетят в цене

Закупиться впрок не удастся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей