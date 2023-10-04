Музыканта назвали развлекухой "под водочку и селедочку", не принесшей никаких музыкальных трендов

Андрею Данилко, создавшему сценический образ "Верка Сердючка", в последнее время приходится несладко. К полувековому юбилею он подошел со скудными достижениями. Например, продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко назвал его лишь клоуном и лицедеем.

Как и другие музыкальные эксперты, Рудченко отметил, что Данилко всегда недолюбливал Россию, однако не брезговал приезжать для зарабатывания денег. Он осадил артиста после всех выпадов, указав, что тот не создал оригинального жанра или направления, не отличился сколь-нибудь вескими достижениями на ниве эстрады.

Данилко исполнял что-то вроде музыки для кабацких плясок. Но тем не менее это было популярно на корпоративах, свадьбах, в ресторанах.

После февральских событий 2022 года Андрей Данилко перестал приезжать в Россию и начал активно и злобно насмехаться над нашей страной в своих песнях и высказываниях.

В мае текущего года в финале "Евровидения" он устроил хамскую выходку в адрес России, переделав слова песни, с которой в 2007 году выступал на этом же конкурсе.

"Он неуверенно тогда оправдывался, хотя в композиции был подтекст, он бросал намеренно камень в нашу страну", – указал Рудченко.



Российский шоу-бизнес открыто высказывает недовольство поведением Верки Сердючки. Многие перестали ждать, когда же он прекратит вести себя по-хамски.

Кто-то считает, что такое поведение – от безысходности, потому что Данилко понимает: в РосДсии его больше не ждут и зарабатывать здесь не получится. А получать такие же гонорары в Европе он не сможет – там его просто не знают.

В феврале прошлого года произошла третья и окончательная попытка разрыва отношений некогда популярного артиста и российского шоу-бизнеса.

