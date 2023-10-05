"Врач все исправил": изуродованная Дубцова вышла на связь с публикой

"Врач все исправил": изуродованная Дубцова вышла на связь с публикой
Ирина Дубцова.Komsomolskaya Pravda/Global Look Press http://globallookpress.com/
Об этом секрете звезды знали немногие

Ирина Дубцова невольно оказалась в центре скандала, начавшегося из-за Тимура Хайдарова, пластического хирурга, вызвавшего недовольство многих пациенток, в том числе звездных.

Певица не хотела делать никаких заявлений по поводу инцидента с доктором, однако "королева шансона" Любовь Успенская не дала ей такой возможности и в своем посте рассекретила проблемы коллеги, ставшей жертвой медика-шарлатана.

Оказалось, что Дубцова тоже пострадала от действий Хайдарова, и ей пришлось потрудиться, чтобы переделать то, что натворил с ее телом скандальный хирург. Что конкретно испортил Тимур и что пришлось исправлять, Ирина не озвучила, уточнив лишь, что "другой врач все исправил".

Вопреки ожиданиям пользователей Сети, предвкушавших, что Ирина Дубцова присоединиться к ожесточенной борьбе сестер по несчастью, певиц Славы и Любови Успенской, артистка осталась в стороне от конфликта.

Более того, она неодобрительно отозвалась о том факте, что ее имя озвучили в рамках скандала. Ирина заявила, что не собиралась ничего публиковать по этой теме и не будет делать никаких признаний.

Недавно Утро.ру писало о том, что роман 41-летней Ирины Дубцовой и 32-летнего Марселя Макаряна выступающего под псевдонимом Mars Deimos, привлек внимание пользователей интернета.


Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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