Ладу Дэнс не держат ноги: артистка едва публично не рухнула на пол

Видео со знаменитостью опубликовали в Сети

Лада Дэнс, еще не оправившаяся от аварии, старается держать лицо и на людях принимает наиболее выгодные позы, чтобы выглядеть прежней стильной красоткой. Заметно сдавшая внешне звезда молодится и тщательно ухаживает за собой, так что в принципе ее внешность особого ущерба не понесла.

В сентябре исполнительница хита "Девочка-ночь" пришла на передачу в свой день рождения, несмотря на недавнюю аварию. Зрители ахнули при виде хромающей любимицы со шрамом на лице, но признали, что держится она прекрасно.

Лада активно лечилась и приводила себя в порядок после случившегося, и сегодня почти ничего не напоминает о страшном столкновении.

Однако вестибулярный аппарат ее подводит. После ДТП Ладу Дэнс, знаменитую золотыми хитами и великолепным танцевальным стилем, плохо держат ноги. Фотосессия, затеянная для показа способов визуального удлинения и красоты ног, почти провалилась – Ладу подвело равновесие и в какой-то момент она едва не рухнула на пол. Но, исключая этот момент, она очень здорово выглядит.

Последствия аварии почти излечены, так что звезда скоро вернется к прежним танцевальным экзерсисам и плавной походке. Поклонники надеются, что в ближайшее время Лада Дэнс вернется к гастрольному графику и концертам, поскольку соскучились по ее неповторимому голосу и классным хитам.

Напомним, в августе певица попала в страшную аварию и врачи с трудом вытащили ее практически с того света. Спустя почти два месяца после происшествия она вернулась к работе, но последствия пока не изжиты.