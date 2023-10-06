Шнуров устроил перепалку с властями Санкт-Петербурга

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Лидер группы "Ленинград" снова на петербургской сцене. Возвращение состоялось на сцене клуба "Джаггер" во время концерта коллектива "Зоя".
Певец устроил условную перепалку с властями Санкт-Петербурга, первой исполнив популярную песню "Покаянная", в которой насмешливо извинялся перед губернатором Северной столицы за сатирический трек "Пока так" , написанный зимой 2021-2022 годов.
Клип на песню снимали на фоне переполненных мусорных баков, а в тексте Шнуров жестко и едко раскритиковал проблемы коммунальной сферы и мусорный коллапс в Петербурге. Композиция набрала миллион просмотров за первый же день и была неодобрительно оценена губернатором.
После этого скандальный коллектив надолго пропал с петербургских сцен. Так, в июле прошла информация, что "Ленинграду" запретили выступление на Суперкубке России, заменив его группами "Танцы минус" и "Би-2".
Последний раз, когда Сергей Шнуров и его группа "Ленинград" выходили на сцену города на Неве, был на "Газпром арене" в октябре 2019 года, когда состоялся финальный концерт стадионного тура коллектива. Попытка провести концерт 16 сентября нынешнего года провалилась.
Выступление отменили, в чем Сергей Шнуров винил организатора, без должной ответственности отнесшегося к своим обязанностям. Музыкант собирался судиться и требовал возврата средств, чтобы компенсировать затраты на билеты зрителям, оставшимся без концерта.
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