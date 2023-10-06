Шнуров устроил перепалку с властями Санкт-Петербурга

Музыкант вышел на петербургскую сцену через четыре года перерыва

Лидер группы "Ленинград" снова на петербургской сцене. Возвращение состоялось на сцене клуба "Джаггер" во время концерта коллектива "Зоя".

Певец устроил условную перепалку с властями Санкт-Петербурга, первой исполнив популярную песню "Покаянная", в которой насмешливо извинялся перед губернатором Северной столицы за сатирический трек "Пока так" , написанный зимой 2021-2022 годов.

Клип на песню снимали на фоне переполненных мусорных баков, а в тексте Шнуров жестко и едко раскритиковал проблемы коммунальной сферы и мусорный коллапс в Петербурге. Композиция набрала миллион просмотров за первый же день и была неодобрительно оценена губернатором.

После этого скандальный коллектив надолго пропал с петербургских сцен. Так, в июле прошла информация, что "Ленинграду" запретили выступление на Суперкубке России, заменив его группами "Танцы минус" и "Би-2".

Последний раз, когда Сергей Шнуров и его группа "Ленинград" выходили на сцену города на Неве, был на "Газпром арене" в октябре 2019 года, когда состоялся финальный концерт стадионного тура коллектива. Попытка провести концерт 16 сентября нынешнего года провалилась.

Выступление отменили, в чем Сергей Шнуров винил организатора, без должной ответственности отнесшегося к своим обязанностям. Музыкант собирался судиться и требовал возврата средств, чтобы компенсировать затраты на билеты зрителям, оставшимся без концерта.

