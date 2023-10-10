Звезду "Сватов" обчистили в квартире подруги почти на 11 млн рублей

Звезду "Сватов" обчистили в квартире подруги почти на 11 млн рублей
Маргарита Шубина.Ekaterina Tsvetkova/Russian Look globallookpress.com/
Звезда лишилась огромной суммы из-за безответственности давней знакомой

Перед тем, как надолго отбыть на съемки, Маргарита Шубина приехала к подруге Ирине, чтобы оставить в ее доме крупную сумму денег.

Брать в длительную поездку 110 тысяч долларов (порядка 10,8 млн рублей по текущему курсу) актриса не рискнула и понадеялась, что в квартире Ирины ее сбережения будут в большей сохранности. Однако ошиблась.

В сентябре Шубина вернулась домой и приехала к подруге, чтобы забрать деньги. Неизвестно, причастна та к случившемуся или же имеет место простое разгильдяйство, но долларов на месте не оказалось.

Приятельница оправдывалась, что купюры нашел и потратил её сын.

Разозленная и ошеломленная Маргарита Валерьевна сразу же отправилась писать заявление о мошенничестве в полицию. Ирине, скорее всего, светит статья за кражу и вдобавок за злоупотребление доверием.

Ведь она, зная о том, что в доме хранятся чужие деньги в немалом количестве, не позаботилась об их безопасности и не проследила за своим сыном, укравшим доллары.

Талантливая и яркая актриса, прославившаяся в сериалах "Сваты" и "Капитанша", надеется на торжество правосудия и наказание виновной. Понятно, что о дальнейшей дружбе речи быть не может.

Проверку по факту пропажи денег МВД уже открыло, так что шансы вернуть сбережения есть.

Ранее Утро.ру писало, что в юности Маргарита Шубина перенесла тяжелую потерю и даже подумывала сдаться в психиатрическую больницу.


Источник: Телеграм-канал "112" ✓ Надежный источник
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