Капусту домой возит машинами: Цой рассекретила необычную страсть Киркорова

Капусту домой возит машинами: Цой рассекретила необычную страсть Киркорова
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Что король российской эстрады любит больше всего

В столичном зале "Крокус Сити Холл" состоялся XIV Международный благотворительный фестиваль "Белая трость". Он проводится певицей Диана Гурцкая. Поддержать певицу пришли многие коллеги, в том числе и Анита Цой. С Народной артисткой за кулисами встретился корреспондент "Утро.ру".

Сегодня Цой совмещает творчество с предпринимательской деятельностью. Она организовало производство 12 видов солений и варений, который продает под маркой "Цойкины рецепты". В прошлом года она закатала 11 тысяч банок! А теперь будет еще больше, ведь на загородном участке певицы скоро появится небольшой цех, где будет и автоклав, и профессиональное холодильное оборудование.

Среди поклонников кулинарного таланта звезды немало коллег по сцене.

"Филипп Киркоров очень любит острую корейскую капусту кимчи, – рассекретила Цой необычную привычку Лучезарного. – Он один из постоянных клиентов отделов доставки. Филипп не покупает продукцию на плейсмаркете, как все люди, а любит, когда ему все привозят домой на роскошной машине, в роскошных пакетах – чтобы все было по-королевски".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"С большим удовольствием нашу корейскую продукцию покупает Марина Ким, причем не только для себя, но и на подарки, – продолжает артистка-кулинар. -  Лолита знает мою продукцию много лет, очень ее любит, но ей иногда это нельзя есть. Потому что она работает с нутрициологом, поэтому так сильно и похудела. Так вот, я подарила ей банку острых перцев, а она поставила к себе на камин и сказала: "Мне пока нельзя, я худею". Но через день все-равно съела. Хотя нутрициолог ругался на нее потом".  

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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