Улетевший из России комик назвал главный минус жизни в Испании

Улетевший из России комик назвал главный минус жизни в Испании
Фото: кадр из стендап-шоу Руслана Белого "Комик в городе"
О родной стране юморист вспоминает часто

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РУСЛАНОМ ВИКТОРОВИЧЕМ БЕЛЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РУСЛАНА ВИКТОРОВИЧА БЕЛОГО 

Покинувший Россию с началом событий на Украине комик Руслан Белый* выдал журналистам любопытные факты о своей жизни в Испании, где проживает вместе с семьей. Оказывается, у юмориста нашлось немало поводов, чтобы указать на недостатки жизни в этой теплой и солнечной европейской стране.

Руслану, как оказалось, пришелся не слишком по душе местный климат. Комик ностальгирует по зелени, цветущей в российских городах – Белому банально не хватает травы и деревьев, как дома.

В целом же комик считает наиболее оптимальным для своей жизни климат, приближенный к российскому.

"Мне ближе умеренные широты: Франция, Германия, север Италии", – высказался российский юморист в недавнем интервью.

Но и это не единственные недостатки, которые все чаще склоняют Белого к мыслям о ныне далекой от него России. Как и прежде, он постоянно работает, гастролирует и занимается созданием номеров. Однако в чужой стране Руслан теперь вынужден еще и заниматься недавно родившейся дочке – а домашние хлопоты занимают у него массу времени.

*признан иностранным агентом решением Минюста
Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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