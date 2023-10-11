Улетевший из России комик назвал главный минус жизни в Испании

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ РУСЛАНОМ ВИКТОРОВИЧЕМ БЕЛЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА РУСЛАНА ВИКТОРОВИЧА БЕЛОГО
Покинувший Россию с началом событий на Украине комик Руслан Белый* выдал журналистам любопытные факты о своей жизни в Испании, где проживает вместе с семьей. Оказывается, у юмориста нашлось немало поводов, чтобы указать на недостатки жизни в этой теплой и солнечной европейской стране.
Руслану, как оказалось, пришелся не слишком по душе местный климат. Комик ностальгирует по зелени, цветущей в российских городах – Белому банально не хватает травы и деревьев, как дома.
В целом же комик считает наиболее оптимальным для своей жизни климат, приближенный к российскому.
"Мне ближе умеренные широты: Франция, Германия, север Италии", – высказался российский юморист в недавнем интервью.
Но и это не единственные недостатки, которые все чаще склоняют Белого к мыслям о ныне далекой от него России. Как и прежде, он постоянно работает, гастролирует и занимается созданием номеров. Однако в чужой стране Руслан теперь вынужден еще и заниматься недавно родившейся дочке – а домашние хлопоты занимают у него массу времени.
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