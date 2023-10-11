Откровенное фото Нюши в мокром платье без бюстгальтера утекло в Сеть

Откровенное фото Нюши в мокром платье без бюстгальтера утекло в Сеть
Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com/
Певица снова снялась в мегаоткровенном образе на радость подписчикам

Анна Шурочкина, которая выступает на российской эстраде под творческим псевдонимом Нюша, обожает демонстрировать свое тело на фотографиях.

33-летняя певица не страдает излишними комплексами и не стесняется своего тела. К тому же, несмотря на рождение двоих детей, молодая женщина обладает роскошной фигурой, которую то и дело показывает публике.

Судя по обилию лайков и комментариев под каждым подобным снимком, откровенность певицы ее подписчики и поклонники полностью одобряют.

На этот раз на своей страничке в социальных сетях Нюша предстала, стоя в водоеме с распущенными темными волосами, эффектно раскинувшимися на мокром светлом платье. Ожерелье и кольца – единственные украшения, добавленные красавицей к образу.

Фото: соцсети

Облегающая ткань очертила все изгибы фигуры певицы, так что все желающие могли убедиться в великолепном презрении артистки к нижнему белью. Откровенное фото Шурочкина сопроводила аффирмацией о любви к своему телу.

Эта фотография – далеко не единственная в подобном эротическом стиле. Не так давно певица красовалась на фоне бассейна в зеленом купальнике с неслабым декольте.

Ранее Анна Шурочкина охотно делилась секретными женскими методиками, подсказывающими, как привести в норму тело после двух родов.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Объявлено о массовом возвращении беглых звезд и миллиардеров в Россию

Россиян решили наказать за бегство

Зеленский раскрыл планы на побег из Украины

Глава высказался о будущем украинского конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей