Откровенное фото Нюши в мокром платье без бюстгальтера утекло в Сеть

Певица снова снялась в мегаоткровенном образе на радость подписчикам

Анна Шурочкина, которая выступает на российской эстраде под творческим псевдонимом Нюша, обожает демонстрировать свое тело на фотографиях.

33-летняя певица не страдает излишними комплексами и не стесняется своего тела. К тому же, несмотря на рождение двоих детей, молодая женщина обладает роскошной фигурой, которую то и дело показывает публике.

Судя по обилию лайков и комментариев под каждым подобным снимком, откровенность певицы ее подписчики и поклонники полностью одобряют.



На этот раз на своей страничке в социальных сетях Нюша предстала, стоя в водоеме с распущенными темными волосами, эффектно раскинувшимися на мокром светлом платье. Ожерелье и кольца – единственные украшения, добавленные красавицей к образу.

Облегающая ткань очертила все изгибы фигуры певицы, так что все желающие могли убедиться в великолепном презрении артистки к нижнему белью. Откровенное фото Шурочкина сопроводила аффирмацией о любви к своему телу.

Эта фотография – далеко не единственная в подобном эротическом стиле. Не так давно певица красовалась на фоне бассейна в зеленом купальнике с неслабым декольте.

Ранее Анна Шурочкина охотно делилась секретными женскими методиками, подсказывающими, как привести в норму тело после двух родов.

