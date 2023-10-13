99 ударов плети за поцелуй: Криштиану Роналду снова в центре морального скандала

99 ударов плети за поцелуй: Криштиану Роналду снова в центре морального скандала
Криштиану Роналду. Фото: Anton Zaitsev/Global Look Press globallookpress.com/
Португальскому футболисту грозит суровое наказание за нарушение законов Ирана

Португальскому нападающему саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду могут присудить 99 ударов плетью за прелюбодеяние.

В сентябре команда Роналду приехала в Иран, чтобы встретиться в столице страны с клубом "Персеполис". У отеля, куда поселили спортсменов, собралась толпа фанатов, мечтающих увидеть кумира и сфотографироваться с ним.

Повезло только одной счастливице – художнице Фатиме, человеку с ограниченными возможностями. Она – давняя фанатка Роналду и нарисовала портрет своего кумира. Растроганный форвард искренне поблагодарил девушку, обняв и поцеловав ее в макушку. Фатима светилась от счастья, а вот местная пресса ее восторга не разделила.

Иранский закон строго запрещает физические контакты с женщинами в общественном месте. По сути то, что сделал Роналду, местные кодексы трактуют как прелюбодеяние в исполнении лица, не состоящего в браке. Оно, как и еще более сотни видов правонарушений, карается ударами плетью.

Дело на футболиста пока не заведено, наказание присудили заочно. Если Роналду еще раз приедет в Иран, то рискует получить 99 ударов плетью. Иранские журналисты писали, что это не первое нарушение местных законов португальцем.

В апреле во время игры взбешенный криками фанатов про Месси Роналду схватился за пах. Его не наказали, поскольку жест не попал в видеотрансляцию. Позже, в августе, Криштиану, забив гол в полуфинале Кубка арабских чемпионов, перекрестился, тем самым нарушив закон о запрете на публичную демонстрацию христианских жестов.

Напомним, что некоторое время назад Роналду более пяти лет состоял в отношениях с моделью Ириной Шейк.

Источник: Rouydad24 ✓ Надежный источник
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