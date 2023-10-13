Молчит в оцепенении: друг Уиллиса рассказал о страшных последствиях его болезни

Молчит в оцепенении: друг Уиллиса рассказал о страшных последствиях его болезни
Брюс Уиллис. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look globallookpress.com/
Гленн Гордон Керон говорит, что в "крепком орешке" пропала радость жизни

Некоторое время назад у звезды боевиков и сериалов Брюса Уиллиса диагностировали височно-лобную деменцию. Полтора года назад она прогрессировала настолько, что Уиллис вынужден был прекратить актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем. Болезнь сильно изменила актера, что замечают его друзья и близкие.

Создатель популярного сериала "Детективное агентство "Лунный свет" Гленн Гордон Керон признался, что старается ежедневно навещать друга, общаться с ним и его супругой. В последнее время, по словам Керона, общение стало очень сложным. Брюс по большей части молчит. У него появились проблемы с речью и слухом. Если в первые две-три минуты он еще помнит пришедшего и узнает его, то потом актера накрывает странное оцепенение и дальше он просто молчит.

Некогда заядлый книголюб, глотавший книги пачками, сегодня Уиллис не читает совсем. Гленн Гордон Керон рассказал, что не знал никого, кто обладал бы большей радостью и любовью к жизни, чем его друг Брюс Уиллис. По словам Керона, Брюс стремился жить на полную катушку каждый день, едва проснулся.

Сейчас почти ничего из былых навыков ему недоступно, и все же близкие друзья и родственники видят в этом апатичном человеке прежнего друга, отца, мужа, брызжущего энтузиазмом, любовью к жизни, заливающего внутренним светом все и всех вокруг.

Ранее писали, что Брюс Уиллис больше не может узнавать свою жену и собственных детей.

Источник: New York Post ✓ Надежный источник
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