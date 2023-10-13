Выходка Сергея Пенкина на балконе поразила публику

Зрители не ожидали, что он сделает это на концерте

Сергей Пенкин всегда славился изобретательностью и артистичностью. Свои концерты он превращает в яркое, стильное, полное разнообразия и эффектов шоу. Вот и в этот раз на концерте, состоявшемся 11 октября 2023 года в Ижевске, артист традиционно устроил сюрприз поклонникам и почитателям своего таланта.

Исполнитель просто пел очередную композицию и вдруг... торопливо побежал к выходу из концертного зала. Удивленные зрители оторопело проводили взглядами убегающего артиста, не понимая, что за выходку он устроил. Через несколько минут Сергей Пенкин показался на балконе и продолжил петь. Феерическое зрелище поразило зрителей, с восторгом зааплодировавших творческой выдумке любимого исполнителя.

Об интересном приеме, которым звезда эстрады расцветила свое и без того яркое и интересное шоу, рассказал на своей странице в социальных сетях организатор концертов российских эстрадных звезд Борис Рубиновский. Он выложил видео с потрясшим его выходом артиста на балкон.

Недавно Сергей Пенкин открыл секрет своей многолетней популярности у российских зрителей. Он уверен, что для успешной артистической деятели нужны три вещи: искренняя любовь к своему зрителю, всегда исполняемые вживую песни и качественное шоу.

