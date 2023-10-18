Участника группы "Самоцветы" выгнали из дома: где сейчас живет певец

Сергей Беликов остался в одиночестве и без квартиры: жена выгнала его из квартиры после сорока лет брака

Музыкант и певец, популярный и обаятельный участник знаменитых "Самоцветов" Сергей Беликов внезапно стал бездомным. Ныне он ютится на арендованной квартире, потому что супруга прогнала его из их общего дома. И даже сын принял отца лишь на время, не пожелав жить с ним на одной территории.

Сергей и Елена познакомились в период совместных гастролей, девушка даже снялась в клипе мужа. В семейной жизни было всякое, и конфликтов пережито немало: в основном причинами становились ревность Елены и обоюдные претензии по бытовым вопросам и воспитанию детей.

В конце концов Беликовы развелись, но не из-за измен Сергея, а из-за внутренних проблем, неустроенности и необходимости перемен. И продолжили жить вместе. Чуть меньше полувека совместной жизни не помешало жене Беликова обвинить его во всех грехах и прогнать. Ненадолго отца приютил сын Григорий, но встать на его сторону в конфликте с матерью не пожелал. Сергей назвал сына малодушным и отползшим в сторону.

В настоящее время бездомный музыкант снимает жилье и пытается понять, как жить дальше – к одиночеству он не привык: несмотря на официальный развод, они с Еленой прожили сорок лет и ему трудно оставаться одному. Другого жилья, кроме того, с которого его изгнали, у певца нет, потому что в годы Советского союза у творческих людей не принято было зарабатывать для себя и иметь много благ.

Недавно "Самоцветы" на своем юбилее учились танцевать под руководством Анастасии Волочковой.

