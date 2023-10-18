"Я ошарашена": Высоцкую затравили в Сети из-за скандального фото

50-летняя ведущая выложила снимок без обработки и столкнулась со шквалом резкой критики

Популярная ведущая кулинарного шоу Юлия Высоцкого, выложив необработанное фото, никак не ожидала, что нарвется на волну критики от подписчиков. Она, конечно, догадывалась, что в восторге будут не все, но и такого количества хейта никак не предполагала. На снимке стройная и даже худощавая 50-летняя блондинка одета в весьма открытый костюмчик, не скрывающий ни ног, ни рук ведущей. По ним и прошлись подписчики.

Глазастые пользователи углядели кучу недостатков фигуры на снимке: и на морщины у коленей, и на складки у поясницы. Жену Кончаловского обвинили в полном отсутствии какой-то женственности и обозвали засохшей красоткой. Особо язвительные написали, что это перебор в погоне за стройностью и фото явно неудачное.

Высоцкая, которую прежде уже критиковали за неудачные рецепты блюд, возмущенно ответила, что набирать вес на радость недовольным не планирует. Она никогда не была пышнотелой блондинкой и становиться таковой не намерена. Как и скрывать свой возраст. И если кого-то не устраивает ее худоба, то это их проблемы.

Менять стиль и нацеплять балахоны Юлия не собирается. Зато будет сама решать, какие снимки размещать в сети, не реагируя на чьи бы то ни было вкусы по поводу ее внешности.



"Народ! Ну вы даете, я ошарашена. Неужели вам соцсети нужны только для того, чтобы осуждать и обсуждать?", – отреагировала Высоцкая на хейт.

Недавно Юлия Высоцкая показала "грудь, как у тридцатилетней", выложив фотографии со съемок фильма, где снималась полуобнаженной.

