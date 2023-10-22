Долина взбесила фанатов Шатунова резкой фразой про певца

Долина взбесила фанатов Шатунова резкой фразой про певца
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поклонники певца считают, что та лишь завидует покойному исполнителю

Лариса Долина заявила, что творчество Юрия Шатунова находится за гранью ее понимания – исполнительница выразила согласие на участие в концерте памяти покойного певца ради эксперимента. Джазовая певица уверена, что у Шатунова не было значимых достижений.

Феномен успеха Шатунова в принципе не понятен эстрадной исполнительнице. Ну а то, что массы до сих пор считают того легендой – уму непостижимо для Ларисы.

"Легенда" – это нечто большее. Это Хворостовский, Геннадий Гладков, ушедший буквально недавно, я иначе принимаю значимость личности. Я всегда говорю правду", – высказалась Долина на своей странице в социальных сетях, призвав не таить на нее обиду за такую фразу.

Естественно, такие громкие слова не прошли мимо фанатов Шатунова – те начали обвинять исполнительницу в "злости и зависти". А кое-кто заявил, что принимать участие в таком концерте – довольно надменно. Шатунов же стал легендой не из-за профессионального исполнения – он смог попасть в душу.

Но и Лариса не оставила без внимания встречный выпад, заявив, что у каждого имеется собственный музыкальный ориентир. И в правильности выбранного пути она ничуть не сомневается.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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