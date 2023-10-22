"Запил по-черному": бывший муж Прокловой ударился в депрессию после смерти детей

Мужчина откровенно рассказал о той трагедии

В жизни Елены Прокловой хватало трагедий – актриса потеряла однажды сыновей-близнецов от второго мужа, медика Александра Дерябина, который вспомнил жизнь со знаменитостью. Дерябин долгое время отказывался верить в свое счастье: мечтал о Прокловой – и тут она стала его женой. Правда, через несколько лет эта красивая история подошла к концу.

Мужчина считает, что "не тянул" супругу. А после трагедии с близнецами начал пить – за два года совершенно опустился. Теперь корит себя за то, что превратился в слабого, безвольного человека. Стоило ли удивляться тому, что супруг превратился в обузу.

"Я уже стал для нее в тягость", – признается Дерябин.

Сама Проклова, вспоминая о той трагедии, рассказывала, что и беременность была проблемной. Считает, что новорожденные не смогли выжить после родов из-за ее густой крови.

Всего у Прокловой было три брака. Елена имеет двоих дочерей, которые, кстати говоря, совершенно не публичны, в отличие от звездной матери.

А недавно мы рассказывали, почему Проклова любит пересматривать старые картины с собственным участием – оказывается, до недавнего времени звезда не могла видеть свои фильмы.