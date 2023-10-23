Певица рискует получить срок за неосторожные слова журналистам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАРИЕЙ ПЕТРОВНОЙ МАКСАКОВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАРИИ ПЕТРОВНЫ МАКСАКОВОЙ.

Приговор "за содействие терроризму" угрожает оперной певице Марии Максаковой*, которая в последнем интервью латвийским журналистам хвасталась встречами с начальником ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым и просила для этой страны побольше американских и немецких дальнобойных ракет ATACAMS и Taurus.

Артистка восхищалась главным украинским разведчиком и гордилась возможностью получить совместные фото с ним. В том же интервью она говорила, что очень ждет победы Украины. Все это тянет на серьезный срок по соответствующим статьям.

Напомним, Мария Максакова* неожиданно уехала в Киев, а из Гнесинки ее уволили за прогулы. На Украине певица стала преподавать академический вокал, при этом не прекращая концертной деятельности и съемок клипов.



Перебравшись на Украину, русофобка Максакова* начала активно поливать помоями и Россию, и российских артистов. Не особо сдерживаясь в выражениях, она негативно прохаживалась по их таланту и политической позиции. Все это вызвало прохладное отношение россиян и снижение внимания к некогда популярной оперной певице.

Напомним, недавно Мария Максакова* разозлила журналистов хейтом в сторону России, а сразу после – просьбой о помощи к президенту страны.

*признана иноагентом в РФ