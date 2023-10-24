Врач вынес приговор сильно растолстевшему комментатору Уткину

Комментатора предупредили об онкологии

Один из самых известных в России спортивных комментаторов Василий Уткин еще лет 20 назад более-менее соответствовал определению "спортивный", однако со временем начал активно набирать вес. В какой-то момент масса тела журналиста перевалила за 200 килограммов.

Обозревателю пришлось серьезно взяться за свое здоровье и отправиться на лечение в Германию. Злые языки поговаривали, что журналисту пришлось прибегнуть к резекции желудка – после чего он потерял половину веса.

Однако со временем Василий Уткин начал снова набирать массу, многочисленные диеты оказались бессильными. На сегодняшний день страдающего от ожирения комментатора уже не узнать. Он растолстел до небывалых размеров.

Журналист шокировал поклонников, появившись на футбольном матче в Волгограде. Он сидел практически неподвижно на скамейке запасных, а знакомые подходили к нему, чтобы обнять. При этом блогер не вставал с места.

Оценив видеокадры, диетолог Маргарита Королева вынесла звезде приговор. По словам врача, комментатора ожидают серьезные проблемы со здоровьем, если он не изменит свой образ жизни.

"Ведь избыток веса – это факторы риска для работы сердечно-сосудистых систем, углеводного обмена, также сахарного диабета", – отметила медик.

По ее словам, Василия Уткина могут ждать необратимые последствия. Диетолог подчеркнула, что ожирение может быть напрямую связано с онкологическими заболеваниями.

Ранее Уткин поиздевался над нахамившим журналисту футболистом Дзюбой.