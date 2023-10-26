Вдова Грачевского собирается рожать ради наследства

Вдова Грачевского собирается рожать ради наследства
Екатерина Белоцерковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Екатерина Белоцерковская позаботилась о сохранении биоматериала покойного мужа

"Родитель" любимого детского киножурнала умер в январе 2021 года. Смерть мужа для Екатерины стала двойным ударом: она потеряла и мужа, и его ребенка. Сегодня общий отпрыск у Грачевского и его жены один – трехлетний Филипп.

Недавно вдова ошеломила заявлением о родах от покойного супруга. Оказалось, при последнем обследовании Грачевский заморозил биоматериал. И теперь Екатерина намерена родить сыну брата и сестру.

Скептики, однако, не верят в романтизм вдовы и предполагают, что рожать она собралась ради увеличения количества наследников. Претендентов на имущество Грачевского и так немало: его дети от первых двух браков плюс сама Екатерина и их общий с Борисом сын.

А делить есть что. Одна квартира в Москве тянет на 50 миллионов, и это еще не учитывая особняка, банковских счетов и авторских прав на знаменитый "Ералаш". В настоящее время идут судебные заседания. На деньги Грачевского претендуют не только его жены и дети, но и бывшие деловые партнеры.

Юристы допускают возможность рождения новых наследников покойного режиссера. Екатерине придется доказать отцовство и материнство ребенка, а также предъявить суду письменное заявление мужа с согласием на посмертное применение его биоматериала. В России пока не отрегулированы механизмы посмертной репродукции и даже эмбрион не считается человеком, а лишь биоматериалом. Так что успех подобной версии под вопросом.

Ранее "Утро.ру" писало, что вдова режиссера может остаться нищей после того, как разделят наследство покойного Грачевского.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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