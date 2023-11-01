Эту песню знают все: что сделал ушедший из жизни басист "Браво"

Он был важным человеком для всего коллектива

В минувший понедельник тысячи поклонников творчества знаменитой группы "Браво" узнали трагическую новость. На 62-ом году жизни умер бас-гитарист Сергей Лапин. Об этом сообщили представители коллектива в соцсетях.

Коллеги рассказали, что во время своей работы он сделал очень много вещей, которые у всех слушателей теперь прочно ассоциируются именно песнями "Браво". Например, предложил сделать картонные декорации к песне "Стильный оранжевый галстук", сообщает МИР24.

В состав коллектива Лапин пришел в период после ухода Жанны Агузаровой. И принял участие в записи одних из самых любимых у россиян альбомов группы: "Скажем друг другу Браво" и "Стиляги из Москвы", передает "Свободная пресса".

Однако это были не единственные заслуги знаменитого музыканта. Считается, что именно он придумал основную фишку песни, которую сейчас знают все.

С композиции "Вася" начался новый виток популярности группы "Браво". Текст и мелодию сочинили Сюткин и Хавтан, желая сделать легкое произведение о столичном стиляге. Но выбрать имя этому персонажу они никак не могли. Музыканты пытались определиться, как лучше позиционировать героя: вычурным или простым парнем. До тех пор, пока Лапин не заявил: "А что если Вася?".

В итоге песня стала настоящим хитом, который пользуется популярностью и по сей день.

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