Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года
Фото: unsplash.com
Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Арнольд Диаз, американский актер и телеведущий, скончался от злокачественной опухоли. Его имя известно прежде всего по разоблачительной серии сюжетов "Позор тебе" в новостных программах, которую он снимал больше двух десятков лет. Зрители настолько любили его передачи, что смотрели их в течение нескольких десятков лет, не теряя интереса. 

Благодаря работе журналиста много преступников ответили за свои деяния. Серия сообщала о нарушениях закона со стороны государственных учреждений и частных предприятий.  

Диаз работал на канале WPLG-TV до середины семидесятых годов прошлого века, а затем перешел на другой канал – WCBS-TV, который его и прославил. За годы работы там он получил свыше 25 премий "Эмми".

Следующей работой неутомимого оператора стала должность репортера-расследователя на канале ABC 20/20, где его труд неоднократно отметили премиями, в том числе Национального пресс-клуба в области потребительской журналистики и потребительской федерации Америки.

Фото: кадр YouTube.com

Помимо репортерской работы, Арнольд Диаз поработал и с другой стороны камеры – сыграл роли в кино. Первый его проект – "Пограничная полоса" – снят в 80-х годах прошлого века. Также знаменитость был страстным поклонником почти всех видов спорта и любителем музыки. 

Позже появились еще несколько лент, таких как "Девушка в кадиллаке" и "Пуленепробиваемый". За полвека карьеры Арнольд Диаз поставил на свою полочку для наград 48 статуэток "Эмми".

"Стыд может быть частью добра. Мой отец верил, что даже в плохих людях есть что-то доброе. Всю свою жизнь он просто поступал хорошо", – признался его сын. 

Ранее "Утро.ру" сообщало о смерти американского актера Берта Янга.

Источник: The Daily Beast ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей