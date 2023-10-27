Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Арнольд Диаз, американский актер и телеведущий, скончался от злокачественной опухоли. Его имя известно прежде всего по разоблачительной серии сюжетов "Позор тебе" в новостных программах, которую он снимал больше двух десятков лет. Зрители настолько любили его передачи, что смотрели их в течение нескольких десятков лет, не теряя интереса.

Благодаря работе журналиста много преступников ответили за свои деяния. Серия сообщала о нарушениях закона со стороны государственных учреждений и частных предприятий.

Диаз работал на канале WPLG-TV до середины семидесятых годов прошлого века, а затем перешел на другой канал – WCBS-TV, который его и прославил. За годы работы там он получил свыше 25 премий "Эмми".

Следующей работой неутомимого оператора стала должность репортера-расследователя на канале ABC 20/20, где его труд неоднократно отметили премиями, в том числе Национального пресс-клуба в области потребительской журналистики и потребительской федерации Америки.

Помимо репортерской работы, Арнольд Диаз поработал и с другой стороны камеры – сыграл роли в кино. Первый его проект – "Пограничная полоса" – снят в 80-х годах прошлого века. Также знаменитость был страстным поклонником почти всех видов спорта и любителем музыки.

Позже появились еще несколько лент, таких как "Девушка в кадиллаке" и "Пуленепробиваемый". За полвека карьеры Арнольд Диаз поставил на свою полочку для наград 48 статуэток "Эмми".

"Стыд может быть частью добра. Мой отец верил, что даже в плохих людях есть что-то доброе. Всю свою жизнь он просто поступал хорошо", – признался его сын.



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