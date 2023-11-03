"Я не могу это рассматривать": обнаженный Киркоров ошеломил дипломата Захарову

Певец продемонстрировал представительнице МИДа свои пикантные снимки

На вечере в честь выхода нового альбома певицы Люси Чеботиной Филипп Киркоров в очередной раз потряс гостей. Он продемонстрировал журналистам свою фотографию, на которой сверкает обнаженным торсом.

Более того, экстравагантный король поп-эстрады не постеснялся показать столь пикантную карточку даже Марии Захаровой, представительнице МИД РФ. Дипломат смутилась и не стала разглядывать "эксклюзив из Поднебесной".

"Я не могу эти эротические фотографии рассматривать, – призналась Мария.



Возможно, вскорости подобные эксцессы исчезнут из репертуара знаменитости, ведь, по его недавнему признанию, он наконец-то встретил свою любовь.

Недавно Киркоров-младший начал поговаривать о том, что уже год находится в самых серьезных отношениях с любимой женщиной. Ради нее он всерьез омолодился у пластических хирургов и вообще занялся собственным здоровьем.

После десяти лет брака с примадонной Филипп Бедросович уже и не чаял встретить новую любовь, однако ему повезло. Пылающее в сердце чувство уже вдохновило его на создание новых хитов и, видимо, это не предел. Имени таинственной половинки поп-король пока раскрывать не хочет.

Недавно мы рассказывали, что у знаменитости обнаружен долг более чем в два миллиона рублей, из-за чего заблокирована часть его счетов.





