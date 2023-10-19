Юдашкина разгромила комнату в компании двух мужчин

Дочь модельера однажды "пошалила" с двумя певцами

В свежем интервью Галина Юдашкина, дочь покойного модельера Валентина Юдашкина, поведала о том, как однажды она и еще двое мужчин разнесли в пух и прах обстановку ее собственной комнаты.

В тот день в гостях были Филипп Киркоров и Никита Пресняков. Компания решила поиграть и в конце концов, расшалившись, разнесли комнату Галины так, что Марине Юдашкиной после этого пришлось ее реставрировать.

Наибольший ущерб, кстати, нанес двухметровый красавец-король российской эстрады Филипп Киркоров. Увлекшись игрой, он неосторожно вынес оконное стекло куклой своей юной подруги. Мать Галины пришла в ужас и заявила, что, пока троица разбойников не приведет комнату в порядок и не ликвидирует следы кошмарного разгрома, из дома их никто не выпустит.

О своей многолетней и теплой дружбе с Киркоровым Галина Юдашкина рассказывала в интервью не раз. Эпизод с разнесенной в щепки обстановкой комнаты пришелся на период брака поп-короля и примадонны Аллы Пугачевой. По словам дочери Юдашкина, их семья много лет близко дружила с самой знаменитой парой российской эстрады. Хорошие отношения поддерживаются до сих пор, несмотря на давний развод звездных супругов.

Недавно Галина Юдашкина рассказала, что же на самом деле произошло на похоронах ее отца и какую роль в скандале сыграла Алла Пугачева.

