Облили кислотой: на адвокатов хирурга Киркорова напали на фоне звездных разборок

Облили кислотой: на адвокатов хирурга Киркорова напали на фоне звездных разборок
Тимур Хайдаров. Фото: Bulkin Sergey/news.ru globallookpress.com
Машина юристов, защищающих интересы Тимура Хайдарова, пострадала от рук вандалов

Автомобиль юристов, защищающих честь и достоинство пластического хирурга Тимура Хайдарова, залили кислотой неизвестные злоумышленники.

Скандал вокруг доктора продолжается. На сей раз не повезло семейной паре адвокатов, стоящих на страже его интересов: их машине теперь грозит перекрашивание в автосервисе. Защитники чести и достоинства звездного доктора обратились в полицию с заявлением о порче имущества.

Угрозы неоднократно поступали в адрес самого Тимура Хайдарова и его семьи. Также непрестанно идет травля медика и его родственников в интернете. Жена хирурга Светлана Сильваши неоднократно пыталась остановить хейт, для чего встречалась с чиновниками, работающими по теме сетевого буллинга.

Много раз на телешоу Тимура Хайдарова сводили с пациентками, недовольными его работой. Под прицелом камер стороны мирились, но, видимо, за пределы телецентра это примирение не выходило. Однако часть клиентов, в том числе Филипп Киркоров, продолжают поддерживать доктора.

В настоящий момент звездный хирург участвует в медиации со своими бывшими клиентками и с клиниками, пытаясь добиться урегулирования споров без суда.

Напомним, некоторое время назад о ситуации в пластической хирургии резко отозвался похудевший Макс Фадеев.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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