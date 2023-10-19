Облили кислотой: на адвокатов хирурга Киркорова напали на фоне звездных разборок

Машина юристов, защищающих интересы Тимура Хайдарова, пострадала от рук вандалов

Автомобиль юристов, защищающих честь и достоинство пластического хирурга Тимура Хайдарова, залили кислотой неизвестные злоумышленники.

Скандал вокруг доктора продолжается. На сей раз не повезло семейной паре адвокатов, стоящих на страже его интересов: их машине теперь грозит перекрашивание в автосервисе. Защитники чести и достоинства звездного доктора обратились в полицию с заявлением о порче имущества.

Угрозы неоднократно поступали в адрес самого Тимура Хайдарова и его семьи. Также непрестанно идет травля медика и его родственников в интернете. Жена хирурга Светлана Сильваши неоднократно пыталась остановить хейт, для чего встречалась с чиновниками, работающими по теме сетевого буллинга.



Много раз на телешоу Тимура Хайдарова сводили с пациентками, недовольными его работой. Под прицелом камер стороны мирились, но, видимо, за пределы телецентра это примирение не выходило. Однако часть клиентов, в том числе Филипп Киркоров, продолжают поддерживать доктора.

В настоящий момент звездный хирург участвует в медиации со своими бывшими клиентками и с клиниками, пытаясь добиться урегулирования споров без суда.

Напомним, некоторое время назад о ситуации в пластической хирургии резко отозвался похудевший Макс Фадеев.

