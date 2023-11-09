Был еще молодым: на странице Данилко в соцсетях появилось известие о смерти

Был еще молодым: на странице Данилко в соцсетях появилось известие о смерти
Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчина погиб в зоне боевых действий

Андрей Данилко, более известный под творческим амплуа Верки Сердючки, категорически отрекся от России после начала спецоперации на Украине. Некогда любимый россиянами артист теперь в стране особо не признается, учитывая его выпады в адрес государства. 

Как известно, Данилко активно поддерживает ВСУ. Он дает гастроли в различных странах и собирает деньги для украинцев. Члены его коллектива разделяют политические взгляды звезды – тех, кто поддерживает Россию в происходящем, у него не работают. 

Недавно оказалось, что у его сотрудников дети отправились воевать на фронт, но выстоять там не смогли. На странице Данилко в соцсетях появилось известие о смерти молодого парня, который был сыном одного из участников коллектива Сердючки. Судя по снимку, мужчина был еще совсем молодым.

"Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью сына Эрика на фронте", – указано в сообщении.

Фото: соцсети

В короткое время публикация собрала сотни комментариев со стороны украинцев с соболезнованиями и обвинением во всем России.

Ранее Андрея Данилко жестко осадили после всех выпадов в адрес РФ.

Источник: Утро.ру
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