Отъезд во Францию и письмо Путину: что стало со звездой "Зимней вишни" Сафоновой

После блестящего успеха в советских кинокартинах о актрисе практически перестали слышать

Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова – урожденная петербурженка, выросшая в творческом союзе артиста Всеволода Сафонова и режиссера Валерии Рублевой. В такой семье и в таком городе сложно было не связать свою жизнь с искусством.

Успех Сафонову настиг почти сразу после окончания Ленинградского института сценических искусств: известность принесла роль в нашумевшем в те времена фильме "Зимняя вишня", где актриса сыграла мать-одиночку Ольгу, влюбившуюся в женатого человека. Кинокартина побудила советских зрителей по-новому взглянуть на подобные отношения.

"В советском кино любовница – кошмар семьи, ведьма, а в "Зимней вишне" она была нормальным человеком, просто хотела счастья. И мужчина, которого она любила, не был мерзавцем", – отмечала сама Сафонова.

После у актрисы было еще много ролей – на ее счету числится свыше ста картин.

Елена Сафонова дважды выходила замуж, от обоих браков были дети. В последний раз ее избранником стал французский актер Самюэль Лабарт, с которым она уехала на его родину, во Францию. У них родился сын Александр. Правда, брак не стал счастливым – в 1997 году артистка вернулась в Россиию вместе со старшим сыном от первого брака Иваном.

Сейчас Сафонова посвящает свою жизнь съемкам и защите животных – она даже направила письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просила о внесении поправкок в УК РФ, регулирующих правила обращения с питомцами. Довольно скоро зрители увидят продолжение легендарной киноэпопеи – "Зимнюю вишню 4".

Ранее сообщалось, как сейчас выглядит Елена Сафонова.