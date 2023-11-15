Нетребко избили и изнасиловали на сцене в Европе

Недоброжелатели артистки были в восторге

Народная артистка России Анна Нетребко после вынужденной паузы в карьере вернулась на сцены зарубежных театров. Постепенно мероприятия с ее участием включаются в репертуар, а самой оперной диве предлагают главные роли в знаменитых постановках. После политического высказывания против СВО иностранная публика массово скупает билеты на ее выступления – многие хотят вживую увидеть талант и непревзойденную манеру подачи материала известных авторов. Да и сама знаменитость с удовольствием радует публику, которая хочет на нее посмотреть.

Недавно Нетребко дебютировала на сцене Венской оперы в постановке "Манон Леско". Ей досталась главная роль – продажной девушки Манон. Критики пишут, что если на сольное выступление артистки билеты были распроданы буквально за час, то на оперу был не такой высокий спрос. Не исключено, что из-за слишком смелых решений режиссера.

Например, Анну Нетребко на сцене в Европе избили и изнасиловали. Как пишет критик Александр Курмачев, это вызвало неописуемый восторг у недоброжелателей артистки.

"Режиссер показывает нам девушку, изначально готовую заломить за свою красоту максимальную цену", – пишет о ее героине обозреватель.

По его словам, в постановке пытались показать, что отрицательные персонажи произведения не могут стать хорошими – этому не способствует ни монастырь, ни тюрьма. А все морально-этические рамки воспринимаются ими как "выстрел в голову".

Ранее в Лондоне заявили, что готовы снова работать с Нетребко, поскольку она четко обозначила свою позицию.