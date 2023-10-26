Анну Нетребко заковали в наручники после конфликта с украинкой

Что произошло с оперной дивой?

Народная артистка России Анна Нетребко покинула родную страну задолго до начала специальной военной операции, что, впрочем, не помешало западным чиновникам от культуры наложить на нее персональные санкции. Конечно, оперную диву не стали включать в формальные списки, но работы она все равно лишилась.

Анна Нетребко до СВО спокойно выступала и в России, и в США, и в европейских странах. Безусловно, как одна из самых талантливых оперных исполнительниц, она пользовалась популярностью по всему миру.

Однако политическая конъюнктура коснулась даже ее. После массовых отмен заграничных концертов, певица начала демонстративно открещиваться от России. В итоге и на родине отказались от выступлений артистки.

Со временем скандалы поутихли и европейские чиновники сменили гнев на милость. Анну Нетребко начали вновь приглашать на европейскую сцену, что очень не понравилось жителям Незалежной.

Так, между всемирно известной оперной дивой и неизвестной никому украинкой вспыхнул конфликт в социальных сетях. Звезда, к слову, очень филигранно поставила на место свою собеседницу.

Кажется, черная полоса в жизни певицы закончилась. Теперь она активно выступает и даже подогревает публику интересными объявлениями. На днях Анна Нетребко опубликовало фото, на котором ее заковали в наручники, подписав все словами "тюрьма – отстой". Вероятно, это анонс нового концерта.