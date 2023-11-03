Нетребко оправдали после резкого заявления об Украине

Нетребко оправдали после резкого заявления об Украине
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость снова является востребованной артисткой

Анна Нетребко смогла сохранить карьеру мировой звезды оперы и, что самое важное, востребованность после массовой отмены российских артистов за границей. От нее требовали сделать заявление о происходящем на Украине, после чего артистка в своих соцсетях указала, что не одобряет это и встречалась с Владимиром Путиным лишь несколько раз. И хотя некоторые ее концерты до сих пор встречают протесты, залы собирают аншлаги, а зритель в восторге от представлений яркой представительницы классического музыкального жанра и русской культуры.

Упустить российскую звезду, которая невероятно востребованна у публики, не смогли и в лондонском Ковент-Гардене. Особенно после слов Нетребко об СВО. Главный режиссер Королевского оперного театра Оливер Мирс решил оправдать звезеду после ее резкого заявления об Украине. Он чувствует, что в текущей ситуации ему, как и дирижеру Антонио Паппано, было бы комфортно с ней сотрудничать.

Мирс будет вместе работать с Анной Нетребкой на Зальцбургском Пасхальном фестивале, который пройдет с 22 марта по 1 апреля. Но ее представления в Лондоне все еще под вопросом.

"Мы вели долгие переговоры с Анной и ее представителями о том, когда будет правильный момент для ее концерта в Ковент-Гардене. Но пока шумиха, протесты и другие неконструктивные события, которые это может спровоцировать, не принесут пользы ни ей, ни нам", – признался режиссер.

По его словам, они не ставили перед российскими артистами условия обязательно высказаться против спецоперации ради сотрудничества с лондонским театром. Хотя и подчеркнул, что никогда бы не допустил на сцену человека, который поддержал бы происходящее на Украине.

Ранее Анна Нетребко вступила в перепалку с украинцами в социальных сетях.

Источник: Утро.ру
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